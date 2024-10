Paula Mota Garcia sai da equipa da Capital Europeia de Cultura Évora 2027

Coordenadora da equipa de missão que preparou a candidatura da cidade sai face “aos recentes desenvolvimentos na constituição” da associação gestora do projecto.

A coordenadora da Equipa de Missão Évora_27, Paula Mota Garcia, demitiu-se do projecto Capital Europeia da Cultura, que vai decorrer naquela cidade em 2027, face "aos recentes desenvolvimentos na constituição" da associação gestora.

Em comunicado, a Évora_27 Capital Europeia da Cultura revelou que a demissão de Paula Mota Garcia foi comunicada, na quinta-feira, numa reunião da assembleia-geral da Associação Évora 2027, recentemente criada para gerir a iniciativa.

"Face aos recentes desenvolvimentos na constituição da Associação Évora 2027", a coordenadora da Equipa de Missão "comunicou a sua desvinculação da iniciativa", pode ler-se no comunicado.

Contudo, Paula Mota Garcia manifestou "também a sua disponibilidade para colaborar na transferência do processo, em articulação com o presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá".

Além da coordenadora da equipa que preparou e conduziu toda a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027, cuja aprovação foi anunciada a 7 de Dezembro de 2022, também Marisa Miranda, responsável desde 2020 pela estratégia de Comunicação e Alcance de Évora _27, comunicou a sua demissão, embora continue em funções até dia 31 deste mês.

Visto que, numa assembleia-geral anterior da associação gestora da Capital Europeia da Cultura, "a maioria dos presentes" decidiu "que não reunia os requisitos necessários para assumir a direcção de comunicação e alcance" desta nova entidade, optando por outro candidato, Marisa Miranda considerou que "deixou de ter condições para continuar a trabalhar na iniciativa".

No passado dia 7, a Associação Évora 2027 indigitou como sua presidente a jurista Maria do Céu Ramos, actual secretária-geral da Fundação Eugénio de Almeida e presidente da Associação Portuguesa de Fundações, cuja nomeação, em regime de comissão de serviço, será concretizada através de despacho conjunto a emitir pelo Ministério da Cultura e pelo município de Évora. Foram ainda nomeados, por maioria, dois novos membros da direcção: a direcção financeira passou a ser assumida por António Costa da Silva, economista e actual presidente-adjunto da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo; e a direcção de comunicação e alcance fica a cargo de Bruno Fraga Braz, consultor de comunicação e actual assessor na mesma área da Fundação Eugénio de Almeida.

A direcção, esclareceu então a Associação Évora 2027, ficará completa com a entrada do director executivo e do director artístico, nomes que continuam por anunciar.