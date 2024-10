Mercado do livro cresce entre Julho e Setembro com aumento de vendas e de preços

O mercado livreiro continua a crescer em Portugal, com quase 3,5 milhões de livros vendidos no terceiro trimestre do ano, o que representa um aumento de 3,7% face ao período homólogo, apesar do aumento médio de preços de 4,1%.

De acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que cita dados da consultora independente Gfk, entre Julho e Setembro deste ano foram vendidos mais de 3,492 milhões de livros, ou seja, mais 3,7% do que no mesmo período do ano passado. Este número de vendas traduziu-se num encaixe financeiro de mais de 50 milhões de euros, o que representa mais 7,9% em comparação com o período homólogo de 2023.

Ainda segundo a consultora, que faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano, o preço médio dos livros aumentou 4,1%, para os 14,36 euros.

Só nestes três meses foram lançados 2535 livros novos (27,5 livros por dia, em média), ou seja, mais 395 do que no mesmo período do ano passado.

No que respeita aos pontos de venda, a grande maioria foi escoada pelas livrarias, 70,6% (que arrecadam 79,2% do total), ao passo que os hipermercados venderam os restantes 29,4% (representando um volume de receitas na ordem dos 20,8% de vendas).

O segmento mais vendido foi o da ficção (35,7%), seguido pelo infanto-juvenil (31,1%), pela não-ficção (30,4%) e pelas publicações de campanhas (2,9%).

Em termos de valores financeiros arrecadados, não seguem a mesma ordem, devido às diferenças de preços, ou seja, a ficção foi o género que arrecadou mais dinheiro (41,2% do total), com os livros a custarem em média 16,57 euros, ao passo que em termos de valor é a não-ficção que surge em segundo lugar, com o preço médio de livros nos 15,71 euros (o que permitiu encaixar 30,4% do total).

O segmento infanto-juvenil permitiu um encaixe financeiro de 24,7% do total, com os livros a custarem uma média de 11,42 euros, e as publicações de campanha, com um preço médio de 4,23 euros, completam o valor total da receita, com 2,9%.

Os dados da Gfk para este ano, desde Janeiro a Setembro, confirmam o crescimento do sector, com mais de nove milhões de livros vendidos em nove meses e uma variação de mais 6% de unidades vendidas do que no período homólogo, o que perfaz um valor de mais de 135 milhões de euros (mais 9,1% do que nos mesmos meses de 2023).