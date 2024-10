Lenny Kravitz actua em Lisboa em Abril de 2025

O cantor e multi-instrumentista americano Lenny Kravitz regressa a Portugal com a digressão mundial do seu novo álbum, Blue Electric Light​, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything is New. O concerto está marcado para a MEO Arena, em Lisboa, no dia 8 de Abril do próximo ano.

Os bilhetes entram para venda já para a semana, a 23 de Outubro, às 10h, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. A pré-venda, apenas nas bilheteiras das lojas físicas FNAC, fica disponível a partir das 10h de dia 22 de Outubro. Os preços variam entre os 42€ e os 70€.

A digressão Blue Electric Light Tour 2025 dá seguimento ao que a revista americana Billboard chama de "Lennaissance", um "período de sucesso global para Kravitz", que lançou o seu 12.º álbum de estúdio em Maio deste ano, considerado pela rede de rádio pública americana NPR um “caleidoscópio de rock exuberante, funk psicadélico, soul suave e muito mais", aponta a Everything is New em comunicado.

Este ano, Lenny Kravitz foi homenageado com uma estrela na Hollywood Walk of Fame, o prémio "Music Icon" nos People's Choice Awards, o "Best Rock Award" nos Video Music Awards e o prémio "Fashion Icon" da CFDA.

Tal como nos concertos que o músico protagonizou na tour deste ano, espera-se que o concerto em Portugal conte com as canções do seu mais recente álbum e clássicos da sua longa carreira, como Fly away, I belong to you, American woman ou Again. Esta será a nona vez que Kravitz pisa palcos portugueses.