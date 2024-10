Janeiro estreia Fugacidade em Lisboa: “Para dançar mas também para pensar”

Lançado no início de Setembro, o novo álbum de Janeiro vai ser apresentado em Lisboa este sábado, no Capitólio. É Fugacidade, um disco para dançar e para pensar.

Três anos depois de apresentar em Lisboa o álbum Sem Tempo (metade do álbum duplo a duas velocidades gerado durante a pandemia), o cantor e compositor Janeiro regressa aos palcos lisboetas com o seu mais recente trabalho, Fugacidade. É um disco que vem na sequência lógica do anterior, nascido da mistura de dois conceitos: fugacidade, do que é rápido, veloz, na pressão da vida quotidiana e citadina; e fuga à cidade, já que ele encontrou nessa altura uma maneira de escapar a tal pressão refugiando-se em Melides, “no meio da floresta, numa casa modular, à procura de um estilo de vida mais saudável, menos urbano-depressivo”, como explicou ao PÚBLICO em Novembro de 2021.