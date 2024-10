Fim-de-semana na TV: Cinzento e Negro, cartas malvadas e uma dança da Allegria

CINEMA

Brasil: O Outro Lado do Sonho

TVCine Edition, sábado, 19h40

Num futuro próximo, a sociedade é governada por um Estado totalitário e tecnocrata, onde tudo é controlado burocraticamente através de computadores e onde a política antiterrorista é levada ao extremo. Sam Lowry é um simples funcionário estatal que, ao tentar corrigir um erro administrativo, acaba por se apaixonar por uma terrorista, o que o transforma, de um momento para o outro, num inimigo público.

Filme de culto realizado em 1985 por Terry Gilliam (dos Monty Python), segundo um argumento seu, de Charles McKeown e Tom Stoppard, Brasil: O Outro Lado do Sonho é uma comédia negra com actores como Jonathan Pryce, Kim Greist, Michael Palin, Katherine Helmond, Bob Hoskins, Ian Holm ou Robert De Niro.

Cinzento e Negro

RTP2, sábado, 23h16

Maria é traída por David, o marido, que rouba todo seu dinheiro e foge para ilha do Pico, nos Açores. Destroçada e sedenta de vingança, ela resolve contactar Lucas, um inspector de polícia, para encontrar o paradeiro do ex-companheiro. Porém, Lucas apaixona-se por Marina, empregada no Peter Café Sport, o que vai alterar o curso dos acontecimentos. Escrito e realizado por Luís Filipe Rocha, o filme conta com Joana Bárcia, Miguel Borges, Filipe Duarte e Mónica Calle no elenco.

A Idade de Adaline

AXN White, domingo, 21h25

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908. Cresceu, constituiu família e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou como sequela a imunidade à passagem do tempo. Mas alguém a vai sacudir da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

Pequenas Cartas Malvadas

TVCine Top, domingo, 21h05

A vida era tranquila na pequena cidade inglesa de Littlehampton, até a conservadora Edith começar a receber cartas ofensivas. Presume que a autora é Rose, uma irlandesa de língua afiada, com fama de arruaceira. A situação vai escalando até várias pessoas serem alvo de calúnias. É então que Edith, no meio das desavenças com Rose (que não se coíbe de lhe responder à letra), se apercebe de que talvez esteja equivocada. Com a ajuda de Gladys Moss, uma agente da polícia cansada de ser ostracizada pelos homens do departamento, dá início a uma investigação que vai surpreender toda a gente.

Estreado no Festival de Cinema de Toronto, uma comédia policial realizada por Thea Sharrock e escrita por Jonny Sweet, com base num evento verídico. Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Joanna Scanlan, Gemma Jones, Malachi Kirby, Lolly Adefope, Eileen Atkins e Timothy Spall assumem as personagens.

Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos

Star Life, domingo, 22h20

Frankie Dunn (Clint Eastwood) é um treinador de boxe veterano. Desde o afastamento da filha que tem dificuldade em relacionar-se com os outros. Resta-lhe o amigo Scrap (Morgan Freeman), um ex-boxeur que cuida do ginásio. É então que aparece Maggie (Hilary Swank), que sabe o que quer, tem uma enorme determinação e uma maior ainda vontade de vencer. Só precisa de um treinador. Realizado por Eastwood, o filme venceu quatro dos sete Óscares para que foi nomeado: melhor filme, realizador, actriz principal (Swank) e actor secundário (Freeman).

DOCUMENTÁRIOS

Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal

AMC Crime, sábado, 15h

“Revelar provas desarmantes sobre o desaparecimento de Madeleine” da Praia da Luz é o propósito deste documentário. Apresentado por um antigo detective, Mark Williams-Thomas, resulta de uma investigação que contou com a colaboração de advogados, jornalistas e outras pessoas ligadas ao caso.

Desenrola-se em três episódios de uma hora cada, emitidos de uma assentada: O caso contra Christian B. (focado nos antecedentes do alemão Christian Brücker, apontado como principal suspeito), Testando as provas e Em busca da verdade. Maddie McCann desapareceu em Maio de 2007, quando tinha três anos, do quarto onde dormia com mais dois irmãos, no apartamento algarvio alugado pela família britânica.

Os Planetas

Odisseia, sábado, 16h

Destino: Marte. É para o planeta vermelho que se dirige o segundo episódio da série apontada aos planetas do Sistema Solar, com a chancela da BBC e com o físico e professor (e músico) Brian Cox como guia.

A Costa Britânica de Kate Humble

RTP2, sábado, 19h12

Kate Humble volta a calçar as botas de caminhada para enveredar pela segunda temporada. Nesta leva de oito episódios, a descoberta dos destinos costeiros da Grã-Bretanha arranca na ilha de Holyhead, no País de Gales.

Sida 4.0

RTP2, domingo, 3h04

Ser diagnosticado com VIH é hoje muito diferente do que era nos anos 1980, sobretudo graças à evolução da medicina, tanto no tratamento como na profilaxia, e às intensas campanhas de sensibilização. Já a discriminação e o estigma continuam a ser um desafio.

Esta série documental, da autoria de Marina Caldas, oferece uma panorâmica histórica do vírus e do seu impacto no contexto português. Conta com testemunhos de quem vive com ele há anos, de quem o combateu activamente e de quem tem apoiado quem precisa, sempre com a consultoria científica do professor e médico infecciologista Francisco Antunes. Os cinco episódios voltam à RTP2 em cadência diária.

DANÇA

Allegria

RTP2, sábado, 22h01

Na senda do cruzamento de memórias, influências e estilos que têm pontuado a sua carreira, o coreógrafo francês Kader Attou assina esta peça de bailado contemporâneo em que o hip-hop se estende para inspirações como o cinema, a banda desenhada e o Singspiel. Artilhada de humor e ambiência onírica q.b., tem por vezes o tom de uma brincadeira de crianças, de quem busca a leveza e uma nota de optimismo para contrapor à seriedade que nos rodeia.

“A ideia”, resume Attou na folha de sala, “é procurar poesia onde quer que ela possa ser encontrada: nos corpos dos bailarinos, no burlesco e até na violência do mundo”. Interpretado por oito bailarinos da companhia Accrorap, o espectáculo estreou-se no La Coursive, em La Rochelle, em Novembro de 2017. A gravação que a RTP passa esta noite foi feita dois anos depois, no parisiense Chaillot.

MÚSICA

Burn de Lisa Gerrard & Jules Maxwell

RTP2, domingo, 23h35

A cantora e compositora australiana Lisa Gerrard e o músico irlandês Jules Maxwell, ambos com lugar reservado na história dos Dead Can Dance, estiveram em Portugal, há dois anos, para uma digressão a bordo do festival Misty Fest. Vieram apresentar o álbum Burn (2021), com os seus sete temas e os respectivos filmes encomendados pela dupla. Deram o primeiro concerto no Auditório de Espinho, depois de ali terem passado uns dias em residência artística, a preparar o espectáculo. É esse o momento registado neste especial.

INFANTIL

Zé Colmeia (VP)

Hollywood, sábado, 11h30

O alegre Zé Colmeia e o seu fiel amigo Catatau têm uma vida perfeita no parque de Jellystone. Mas os dias pachorrentos estão prestes a chegar ao fim: Brown, o presidente da câmara, decidiu encerrar o parque e vender os terrenos com as suas árvores seculares. Numa corrida contra o tempo, Zé Colmeia e Catatau vão ter de encontrar maneira de o fazer mudar de ideias e salvar Jellystone. Realizado por Eric Brevig, o filme baseia-se na famosa personagem criada, em 1958, por William Hanna e Joseph Barbera.

O Incrível Maurice (VP)

SIC K, domingo, 18h45

Adaptado do livro infantil de Terry Pratchett e co-realizado pelo já rodado Toby Genkel (Yakari - A Grande Aventura) e pelo estreante Florian Westermann, este filme de animação 3D centra-se num gato manhoso que tem um esquema infalível para fazer dinheiro. Anda de cidade em cidade com o seu grupo de ratazanas altamente letradas, espalha-as como uma praga e depois usa um miúdo que toca flauta para fingir que as encanta para fora da cidade, ficando com o dinheiro que os habitantes pagam ao rapaz pelos serviços prestados. Só que um dia o esquema começa a correr mal.