Família protege casa de 200 anos com barreira de rochas para que não seja levada pelo mar

Casa de 200 anos de um casal que vive na costa de Ballyhealy, na Irlanda está ameaçada pela subida do nível do mar. Alterações climáticas agravam processo de erosão costeira um pouco por todo o mundo.

Um casal idoso irlandês receia estar a ficar sem tempo para salvar a casa de família face à erosão costeira que tem vindo a aproximar o mar cada vez mais depressa da sua porta de entrada. Willie e Lal Pierce têm fotografias de há cerca de 30 anos, que mostram dois campos a separar a sua tradicional casa de campo de paredes brancas do que era, antigamente, uma praia dourada.

Actualmente, as ondas batem contra as rochas que Willie amontoou a poucos metros do muro do jardim, na costa de Ballyhealy, no sudeste da Irlanda. O conselho local afirma que não pode ajudar a salvar a casa que pertence à família há 200 anos.

Casa ancestral da família de Lal e Willie Pierce, com 200 anos, que está em risco de ser reclamada pelo mar REUTERS/Clodagh Kilcoyne Willie Pierce em frente à sua casa de família em Ballyhealy, Irlanda ,Willie Pierce em frente à sua casa de família em Ballyhealy, Irlanda REUTERS/Clodagh Kilcoyne,REUTERS/Clodagh Kilcoyne Lal e Willie Pierce sentam-se no interior da sua casa, em Ballyhealy, Irlanda, a 14 de Outubro de 2024 REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fotogaleria Casa ancestral da família de Lal e Willie Pierce, com 200 anos, que está em risco de ser reclamada pelo mar REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Tudo o que Willie consegue fazer é empilhar mais pedras. "Se não o conseguir fazer este ano, a casa vai desaparecer", comenta.

O casal não mora permanentemente naquela casa. No entanto, até há bem pouco tempo, Willie e Lal e os seus familiares usavam a casa onde Willie nasceu para passar férias. A sua esposa, Lal, recorda que, pouco depois de se casarem, costumava ler livros junto às grandes dunas de areia que ficavam ao fundo da casa. Agora, preparam-se para o pior.

A erosão costeira não é um fenómeno recente. Porém, Conor Murphy, professor da Universidade de Maynooth, na Irlanda, conduziu uma investigação em várias zonas perto da costa e registou um aumento notável deste processo nas últimas décadas. "A análise desta situação é complexa, mas é provável que as alterações climáticas estejam a desempenhar um papel, e de várias formas", reflecte.

O trabalho do centro de investigação da universidade demonstra que o nível do mar na zona aumentou 20 centímetros desde o século XIX. A subida do nível da água do mar indica que o aumento da temperatura global aumenta a taxa de erosão costeira em locais como o condado vizinho de Wexford, uma das zonas mais vulneráveis da Irlanda devido à sua costa de sedimentos moles, explica o professor.

"Foi muito rápido. Ficamos muito chocados quando aconteceu", desabafa Lal Pierce, lembrando as mudanças ocorridas na sua casa. "Estamos sempre preocupados com isto", conclui.