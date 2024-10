O RSI devia ser reforçado porque ninguém deixa de ser pobre por causa dele?

Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é o convidado deste episódio do P24.

A taxa de risco da pobreza registou uma pequena subida, no ano de 2022, pela primeira vez em sete anos, mais notória entre as crianças, jovens e famílias monoparentais.

A base de dados Pordata revelou hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, estes e outros dados preocupantes, como, por exemplo, o facto de um em cada dez trabalhadores ser pobre.

Em suma, ter emprego não permite fugir à pobreza, embora a proporção da população empregada que vive em situação de carência económica tenha diminuído.

Por outro lado, o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) atingiu um mínimo histórico em Dezembro passado, segundo dados do Instituto de Segurança Social. É preciso recuar 17 anos para ver um número tão reduzido de beneficiários do RSI. Como explicar esta descida?

Convidamos Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e que integrou a comissão de coordenação responsável pela proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, para nos falar do que foi feito e do que falta fazer para diminuir as desigualdades sociais em Portugal.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.