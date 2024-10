Ricciardi diz que se quis demitir do BES, mas que governador lhe disse para ficar quieto

Antigo presidente do Banco Espírito Santo de Investimento foi a primeira testemunha presencial no julgamento do colapso do grupo familiar liderado por Ricardo Salgado e depôs mais de três horas.

O antigo presidente do Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), José Maria Ricciardi, contou esta quinta-feira ao colectivo de juízes que está a julgar o colapso do Grupo Espírito Santo, em Lisboa, que, em Outubro de 2013, se reuniu com o então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, para lhe transmitir que se pretendia demitir da comissão executiva do Banco Espírito Santo, por considerar que o primo Ricardo Salgado não tinha condições de se manter à frente daquela instituição de crédito.