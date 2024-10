Professores: 79 reformados manifestaram disponibilidade para voltar a dar aulas

Quase 60 mil alunos estão sem aulas, um mês depois do início do ano escolar, segundo o ministro da Educação.

Pouco mais de um mês após o início do ano lectivo, 79 professores aposentados manifestaram disponibilidade para dar aulas. “Não acabou. Tivemos nesta primeira fase 79 professores aposentados que mostraram disponibilidade para colaborar na resolução do problema dos alunos sem aulas”, salientou Fernando Alexandre.

Por estes dias, cerca de 58 mil alunos estão sem aulas, ainda de acordo com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que falou aos jornalistas na quarta-feira, à margem da comemoração do 115.º aniversário do Liceu Camões, em Lisboa, onde disse esperar que o concurso extraordinário possa ajudar a resolver este problema.

“Os últimos dados dizem-nos que há 58 mil alunos sem aulas, neste momento. E há cerca de 24 mil que estão sem aulas a, pelo menos, uma disciplina desde que as aulas começaram”, declarou Fernando Alexandre, citado pela Renascença.

No seguimento das mesmas declarações, o ministro disse esperar conseguir resolver o problema através do concurso extraordinário, ao qual “cinco mil professores concorreram”, com mais de duas mil vagas abertas, algo que considerou como “uma grande resposta”.

“Por isso, estou com alguma expectativa positiva de que uma parte do problema será resolvido dessa forma”, afirmou.

Nesta quinta-feira, cerca de cem professores estão concentrados junto ao Ministério da Educação para exigir o alargamento do apoio financeiro a todos os docentes colocados longe de casa, numa manifestação que foi convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) para contestar as regras de atribuição desta verba.