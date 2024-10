“Vemos os miúdos a melhorar de dia para dia”, diz uma das psicólogas envolvidas no acompanhamento a quem estava na escola. Todos verbalizam “empatia” com a família do menino que agrediu colegas.

Quando seis alunos de 11 e 12 anos da Escola Básica da Azambuja foram feridos por um colega do 7.º ano - que entrou na escola com uma faca e surpreendeu todos, atacando-os -, a directora do serviço de psicologia clínica da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, Ana Garrett, esteve nessa mesma noite na urgência com eles. Tinha sido tudo muito rápido e só uns dias depois foram caindo na realidade, recorda.