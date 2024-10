Depois de dois anos de aumento, número de nascimentos está de novo a descer

Depois de dois anos de subidas consecutivas do número de nascimentos em Portugal, 2024 deverá terminar com uma ligeira redução de nados-vivos face ao ano passado. Os dados do “teste do pezinho” relativos aos nove primeiros meses deste ano indicam que foram rastreados à nascença menos 430 bebés do que no mesmo período de 2023, adianta o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Ainda é cedo para retirar conclusões, avisam especialistas em demografia ouvidos pelo PÚBLICO, para quem os aumentos de nascimentos dos dois anos anteriores são variações com pouco significado e que se ficaram a dever, basicamente, ao contributo dos filhos de mães estrangeiras.

