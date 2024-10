Empresa brasileira traz publicidade em elevadores, estações de trem e multibancos

Firma de comunicação de São Paulo chega em Lisboa com proposta de mexer na comunicação visual em Portugal. Para isso, criou a Lift Media no país, que já tem 150 telas em prédios e na Gare do Oriente.

Com a experiência de criar e administrar quase 30 mil telas digitais instaladas em terminais de caixas eletrônicos, edifícios comerciais e locais de grande concentração de pessoas no Brasil, a empresa de comunicação Rio Verde, de São Paulo, desembarcou em Lisboa querendo revolucionar a comunicação visual em Portugal. Para isso, criou no país a Lift Media.

A empresa iniciou suas operações em elevadores de prédios de escritórios portugueses em 2019. Segundo o diretor da companhia, o paulistano Alexandre Santos, 56 anos, até agora são 150 painéis já instalados em importantes corredores da capital portuguesa e a previsão é de crescimento. “Nosso foco são os elevadores, mas poderemos evoluir para grandes painéis, como o instalado na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro”, destaca.

Com investimento inicial de 450 mil euros (R$ 2,7 milhões), a previsão é chegar a aproximadamente três mil telas no prazo de dois anos, o que vai implicar um reforço de mais de 500 mil euros (R$ 3 milhões). “A empresa pertence a um grupo de comunicação genuinamente brasileiro, que opera as telas dos 28 mil caixas eletrônicos 24 horas do Brasil (Multibanco, em Portugal), assim como painéis de mobiliário urbano em várias capitais do país, principalmente na região Nordeste”, ressalta Santos.

Novos mercados

Em Portugal, a Lift Media atua em duas áreas: transporte e executiva. Na área executiva, até o final do ano, prevê operar 200 painéis em mais de 40 edifícios da área metropolitana de Lisboa. Na área do transporte, estão os painéis de estações ferroviárias, como a Gare do Oriente e a estação Alcântara-Terra, e o terminal do ferry boat de Setúbal para Tróia. O próximo passo, conforme Santos, é avançar para a cidade do Porto e, futuramente, buscar outros mercados europeus.

O sistema consiste em uma plataforma exclusiva, que possibilita, por meio de um software, a publicação de conteúdos diversos: publicidade, agenda cultural, informações sobre o clima e notícias nacionais e internacionais. Tudo isso em tempo real e gerido remotamente.

“Não queremos ser apenas uma paisagem para o telespectador, cuja publicidade seja imperceptível para quem acompanha as imagens”, sublinha. A proposta é chamar a atenção das pessoas com conteúdo noticioso. “O utilizador que entra em um elevador, olha a tela, presta atenção ao conteúdo informativo e, intercalado a isso, colocamos a publicidade, não mais do que 10 segundos”, descreve.

A Lift Media foi criada em Portugal em 2018 e, no ano seguinte, começou suas operações. Após conseguir as certificações e autorizações dos municípios onde desenvolveria o projeto, Santos fez parcerias com empresas multinacionais de elevadores, entre as quais Otis, Schindler, Schmitt e TKE (Thyssen-Krup), e com as empresas que mantêm os caixas eletrônicos dos bancos em terminais de transportes.