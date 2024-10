Pedro Nuno pensou pensou pensou e acabou com o tabu do Orçamento

Com a promessa de abstenção, o PS viabiliza o Orçamento que o Chega rejeitou.

A duas semanas da primeira votação, o Governo recebeu a garantia de que terá o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) aprovado: o secretário-geral do Partido Socialista anunciou que vai propor que o partido se abstenha na votação na generalidade, que acontece dia 31, e na votação final global, marcada para o final de Novembro. A proposta de Pedro Nuno Santos será apresentada e votada na reunião da Comissão Política Nacional do PS, marcada para a próxima segunda-feira à noite.

