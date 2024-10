OE2025: Pedro Nuno Santos anuncia às 20h que decisão vai propor à Comissão Política do PS

Ainda não será o fim definitivo do suspense em torno do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), mas quase. O secretário-geral socialista Pedro Nuno Santos anuncia, esta quinta-feira, às 20h, a decisão sobre o OE2025 que irá propor, na reunião da próxima segunda-feira, à Comissão Política Nacional do partido, que tem a palavra final sobre a matéria.

Em nota enviada às redacções, o gabinete do líder do PS dá conta de que Pedro Nuno Santos fará uma "declaração ao país" sobre o Orçamento do Estado. Não são dadas quaisquer indicações sobre qual será a posição de Pedro Nuno.

O líder socialista reuniu-se, na passada quarta-feira, com os membros do secretariado para perceber quais as sensibilidades neste órgão directivo mais restrito. Ao que o PÚBLICO apurou, Pedro Nuno Santos não revelou aos presentes qual será a sua posição. Este anúncio de Pedro Nuno Santos acontecerá praticamente na véspera do Congresso do PSD, que decorre entre sábado e domingo, em Braga, e onde se esperavam baterias apontadas aos socialistas face à indefinição no processo orçamental.