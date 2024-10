Marcelo pede mobilização colectiva e maior ambição no combate à pobreza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz esta quinta-feira um apelo à mobilização colectiva para o combate à pobreza e reafirma que é preciso maior ambição nesta matéria, e também mais empatia.

Este apelo consta de uma mensagem escrita publicada no site da Presidência da República na Internet, para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, instituído por resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992.

"Neste 17 de Outubro de 2024, em que ao fenómeno estrutural da pobreza se somam as guerras em curso, as alterações climáticas e as migrações enquanto factores globais de risco, falar da erradicação da pobreza, realidade que atinge quase dois milhões de compatriotas, implica falar de maior ambição e também de mais empatia", defende o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso compreender que "a pobreza envolve mais do que a falta de recursos financeiros" e desconstruir "mitos e preconceitos que obstaculizam a acção e promovem a sua invisibilidade".

O Presidente da República refere que "a pobreza promove desigualdades, limita o acesso à educação, à saúde, à cultura, inibe a participação cívica na tomada de decisões" e "tem um alcance que perdura durante gerações".

"Mobilizar Portugal contra esta realidade é afirmar a nossa vontade de a combater com estratégia política e humanista", acrescenta.

A revista CAIS que está à venda neste mês de Outubro tem como director convidado o chefe de Estado, que escolheu como tema principal desta edição o combate à pobreza e escreveu no editorial que esta é uma realidade que persiste e para a qual "é urgente maior ambição".

Relativamente à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, com "objectivos mensuráveis até 2030, nomeadamente retirar 660 mil pessoas da situação de pobreza", Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "exige acção e mobilização social e política, para já não falar de financiamento e coordenação".

A revista CAIS, criada em 1994 pela associação com o mesmo nome, tem como missão contribuir para a melhoria das condições de vida e para a integração das pessoas sem-abrigo e social e economicamente vulneráveis, através da sua capacitação e empregabilidade.

Neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza está prevista a participação do Presidente da República numa iniciativa da Comunidade Vida e Paz, instituição particular de solidariedade social (IPSS) católica, criada em 1989, para o apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, com sede em Lisboa.