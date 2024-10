Por onde andará Alfama em Si? Vê-lo-emos algum dia?

A história tem mais de dez anos. Começou com um projecto de filme que demorou a ter apoios, finalmente obteve-os e avançou-se para as filmagens. Era para se chamar Este É o Meu Fado, mas depois trocou de nome para Alfama em Si. Documentário? Filme de ficção? Na verdade, era mais uma ópera-fado num mosaico de sete histórias com Alfama por cenário e por pretexto, mas retratando, em geral, a descaracterização que ameaça vários bairros antigos. Com argumento de Diogo Varela Silva (o realizador) e Luís Marques da Cruz, Alfama em Si começou a ser rodado em 2016 e disso deram conta os jornais. Um filme onde nada era falado e tudo era cantado. O elenco reunia fadistas e músicos como Celeste Rodrigues, Ricardo Ribeiro, Camané, Ana Moura, Katia Guerreiro, José Manuel Barreto, Maria Armanda, Sara Correia, Rodrigo, Diogo Clemente, Duarte Coxo, Teresinha Landeiro, Pedro de Castro, Gaspar Varela, Rão Kyao, José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença ou Carlos Bica, entre outros, e actores como José Raposo, Márcia Breia, São José Lapa ou Isac Graça. A música estava a cargo de José Mário Branco.

