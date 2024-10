Financiamento do Ensino Superior: uma reflexão necessária

O debate sobre o financiamento do ensino superior é limitado às dificuldades das universidades públicas em gerir custos e às reivindicações pelo fim das propinas. Contudo, o modelo e as suas implicações para a sustentabilidade e equidade do sistema merecem uma análise mais profunda e estratégica.

As instituições públicas beneficiam de subsídios do Estado que lhes permitem oferecer propinas muito abaixo do custo real do ensino. Este modelo, aplicado de forma indiferenciada, funciona como um “envelope cego”, sem ter em conta o rendimento familiar dos estudantes. Cria uma desvantagem competitiva para as instituições não estatais e falha em promover a equidade entre os estudantes. Para assegurar justiça social e eficiência no uso dos fundos públicos, os apoios devem ser dirigidos a quem mais necessita, independentemente da natureza da instituição frequentada, seja pública, social, particular ou cooperativa.

Nos países com universidades de renome internacional, como os EUA e o Reino Unido, o financiamento é diversificado, numa combinação de apoios públicos, parcerias privadas e contribuições ajustadas ao rendimento familiar. Este modelo promove a competitividade e inovação nas instituições, garantindo o apoio adequado a quem tem menos recursos.

Em Portugal, a maioria das instituições não estatais são sem fins lucrativos e reconhecidas como de interesse público, mas enfrentam desafios pela falta de apoios equivalentes aos das públicas e pela regulação que limita a sua gestão. Para garantir a sua sustentabilidade e um ensino superior plural, é essencial rever o regime jurídico (RJIES) e criar mecanismos que diversifiquem as fontes de financiamento, como incentivos fiscais e apoios públicos. É igualmente importante assegurar maior autonomia em gestão financeira, contratação e desenvolvimento académico, permitindo-lhes responder melhor às exigências do mercado de trabalho.

O acesso ao ensino superior também reflete desigualdades socioeconómicas que necessitam ser corrigidas. Estudantes de famílias com maior capacidade financeira, que podem recorrer a explicações privadas, têm maior facilidade em aceder às universidades públicas, onde as propinas subsidiadas compensam o investimento. Alunos com menos recursos enfrentam maiores barreiras, optando muitas vezes pelo ensino privado, que oferece qualidade e inovação, ou deslocando-se para regiões periféricas, assumindo custos adicionais.

Estudantes de famílias com maior capacidade financeira, que podem recorrer a explicações privadas, têm maior facilidade em aceder às universidades públicas, onde as propinas subsidiadas compensam o investimento

Outro ponto a considerar é a saída de estudantes formados com o apoio do Estado para trabalharem no estrangeiro, contribuindo para o crescimento de outras economias. Para contrariar esta tendência, podem criar-se incentivos fiscais para empresas que contratem recém-graduados, apoios à habitação, financiamento para projetos de inovação e um sistema complementar de reembolso parcial dos custos de formação.

Este é um debate que não deve continuar a ser reduzido a uma exigência anual de mais verbas públicas. É essencial repensar o modelo para promover a equidade, a sustentabilidade e a inovação, garantindo que os apoios sejam direcionados a quem mais necessita e que o sistema continue a formar talento preparado para enfrentar os desafios globais.

Nota: Este artigo reflete a visão do autor e não da APESP.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico