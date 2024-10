Ensino superior: elevador social ou reprodutor das desigualdades?

Do total de alunos colocados no concurso de acesso ao ensino superior, apenas 1655 estudantes carenciados ingressaram no sistema, o que representa uma quebra de 41% face ao ano anterior. Dos estudantes do escalão A, 1178 entraram através do contingente prioritário criado pelo Governo do PS, destinado aos beneficiários do escalão A de ação social. Embora as instituições reservem 2% ou duas vagas nos seus cursos para este contingente, muitas destas vagas ficam por preencher, o que evidencia as desigualdades económicas, mas também as sociais.

A escolha do percurso académico é, também, influenciada pelo contexto em que cada jovem se insere – pais e colegas –, tendo a sua origem social e grau de qualificações dos pais uma importância crucial. Jovens de classes sociais menos privilegiadas tendem a fazer escolhas menos ambiciosas, mesmo quando o seu rendimento escolar lhes permite alcançar mais. Para se perceber, apenas 10% dos filhos de famílias com menos recursos e qualificações chegam ao ensino superior. Segundo o Banco de Portugal, o filho de um finlandês pobre, com o equivalente ao 9.º ano, tem mais probabilidades de concluir uma licenciatura do que um português rico com o mesmo nível de estudos.

Além das desigualdades no acesso, há também a pressão crescente do mercado de trabalho e o aumento brutal dos custos associados ao ensino superior. O caminho até ao ensino superior é ainda protagonizado por múltiplas desigualdades sociais que começam logo no pré-escolar e se acentuam ao longo do percurso escolar. Na antecâmara do acesso ao ensino superior, o ensino secundário, as desigualdades multiplicam-se: mais de metade dos alunos recorrem a explicações e 25% frequentam colégios privados, o que reflete as falhas da escola pública. Naturalmente, quem tem um professor particular está em clara vantagem face aos demais.

A inflação de notas em determinadas escolas e colégios é outro fator que contribui para a desigualdade no seio académico. Vejamos que, no ano letivo 2023/2024, 40% das notas atribuídas pelos professores dos colégios privados foram de 19 e 20 valores. A Inspeção-Geral da Educação detetou irregularidades em dez colégios relacionados com a inflação das classificações finais. Lamentavelmente, há colégios que constroem a sua marca e reputação comercial em torno da inflação de notas, criando um “passaporte” injusto para o ensino superior e prejudicando milhares de outros estudantes. Sejamos francos, pagar ou receber para aumentar as notas tem um nome, chama-se corrupção.

Os custos elevados para frequentar o ensino superior são, também, um desincentivo para as famílias mais carenciadas. De acordo com o Iscte, estudar custa, em média, 900 euros por mês para um estudante deslocado – um valor incomportável para a maioria das famílias portuguesas. No Porto, por exemplo, um quarto custa mais de 400 euros mensais, e há para o país todo apenas 16 mil camas públicas para um universo de 110 mil estudantes deslocados. Para agravar a situação, as bolsas de ação social são calculadas com valores de referência abaixo do limiar da pobreza.

A educação, em geral, e o ensino superior, em particular, devem funcionar como instrumentos de mobilidade social, e não como reprodutores das desigualdades sociais pré-existentes. O Orçamento do Estado para 2025 deve, por isso, priorizar a educação, investir na ação social e apoiar quem mais precisa, quando mais precisa. O Orçamento reflete-se nas escolhas e prioridades; os fundos públicos devem ser alocados de forma pensada e precisa. Os 215 milhões de euros previstos para a devolução da propina – medida que não retém em Portugal um único jovem – podem ser reaproveitados e aplicados na ação social, de forma a promover a equidade. Com este valor, por exemplo, em três anos poderíamos ter verba para um novo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, uma medida bem mais pertinente. As políticas públicas em educação devem ser orientadas pela evidência e ter um propósito claro: permitir que qualquer pessoa, independentemente da sua origem, possa alcançar as suas ambições.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico