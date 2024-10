Democracia participativa para combater o populismo

Um sentimento difuso de mal-estar atravessa hoje as sociedades democráticas em todo o mundo quanto aos níveis de envolvimento cívico das comunidades e à própria legitimidade dos seus sistemas políticos.

Este sentimento tem sido cavalgado por partidos populistas, nomeadamente de extrema-direita, em temas como as alterações climáticas, o comércio internacional ou a deportação de imigrantes: o debate destes temas no Conselho Europeu desta quinta-feira em Bruxelas, a campanha eleitoral para as presidenciais dos Estados Unidos ou a discussão de quarta-feira na Assembleia da República sobre o referendo do Chega à imigração são bons exemplos disto mesmo.

É preciso defender os sistemas democráticos deste ataque a que estão a ser sujeitos pelos populismos excludentes e autocráticos. A democracia local, a democracia de proximidade, a parcela dos sistemas democráticos representativos que está mais próxima da cidadania, é uma primeira linha essencial nessa defesa.

É com esta situação internacional em mente que a 23.ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa – OIDP está a refletir em Valongo, entre 17 e 19 de outubro, sobre os mecanismos da democracia participativa como instrumentos essenciais para os sistemas democráticos enfrentarem em todo o mundo as ameaças e os ataques populistas.

O OIDP é uma organização na qual participam mais de mil cidades de todo o mundo, unidas pelo projeto comum de estimularam o diálogo e o trabalho em conjunto de políticos eleitos e dos cidadãos a quem as decisões públicas impactam diretamente. Depois das reuniões realizadas em Grenoble em 2022 e no Rio de Janeiro em 2023, a conferência de Valongo é dedicada ao tema “Ameaças populistas: Construir a Resiliência Democrática com Comunidades Participativas”.

As democracias representativas serão tanto mais saudáveis quanto incluírem, desenvolverem e alargarem os mecanismos de participação e de intervenção dos cidadãos nas matérias que lhes dizem diretamente respeito.

A democracia representativa e a democracia participativa são como duas irmãs gémeas: crescem uma com a outra, aprendem uma com a outra. Porém, também sofrem uma com a outra! Se uma é atacada, a outra fica igualmente fragilizada. Ao invés, os processos participativos robustecem a legitimidade dos eleitos e reforçam a confiança das pessoas nas instituições.

Os processos participativos robustecem a legitimidade dos eleitos e reforçam a confiança das pessoas nas instituições

Os mecanismos de democracia participativa melhoram as escolhas políticas, ao mesmo tempo que valorizam e qualificam todos os elementos da comunidade! Este exercício de soberania por parte do povo não põe em causa a legitimidade democrática que os políticos eleitos receberam através voto! Pelo contrário, reforça-a! E reforçam também a qualidade das políticas públicas.

Isto não acontece por acaso: sucede porque os cidadãos trazem para a discussão e para a decisão política a ciência, o conhecimento baseado em evidências, os métodos académicos, o estudo e a reflexão que são verificados, auditados e escrutinados por outros cidadãos. Esta participação cidadã baseia a sua intervenção no conhecimento e na ciência, na verdade – não na desinformação ou nas fake news, como os populistas.

Quanto mais os cidadãos tiverem acesso ao conhecimento, quanto mais liberdade e recursos as universidades e os centros de investigação dispuserem, mais e melhores condições terão as mulheres e os homens de cada comunidade para tomarem as suas escolhas – e para as apresentarem aos políticos eleitos!

A liberdade, a democracia e o desenvolvimento social e económico só são possíveis, só são viáveis, quando estão baseados no conhecimento e na ciência. Quando se fundam nos factos objetivos e nas evidências, na inovação! É com estas armas – a verdade, a ciência, o conhecimento – que a nova geração de políticas públicas deve enfrentar os populismos excludentes que ameaçam a saúde dos sistemas democráticos.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico