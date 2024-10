O teatro é a grande estrela do fim de semana. Mas há um roteiro de boas comidinhas brasileiras

Qual é a boa do finde? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro para este fim de semana, em que o teatro é a grande estrela.

Os que apreciam obras contundentes, tem a versão atualizada de Esperando Godot, de Samuel Beckett, com a roupagem do lendário diretor brasileiro José Celso Martinez Corrêa.

Se a opção for pela comédia, o programa está no Teatro Tivoli BBVA, com Miguel Falabella e Marisa Orth, que vivem marido e mulher em Fica Comigo Esta Noite. Ele morre repentinamente, e a viúva vive momentos de grandes questionamentos sobre a relação.

Na música, o destaque especial vai para a cantora Nani Medeiros, que desfia o repertório fadista de Amália Rodrigues acompanhada de um quarteto de experientes músicos.

Sexta-feira, 18 de outubro

A gaúcha Nani Medeiros se apresenta no primeiro Festival Amália Rodrigues, no Fundão. Na apresentação, ela terá a companhia dos músicos Fernando Dalcin (bandolim), João Pita (violão sete cordas), Rui Poço (guitarra portuguesa) e Walter Areia (contrabaixo). A partir das 21h, no palco Octógono.

Em Lousã, o clássico espetáculo Esperando Godot, de Samuel Beckett, apresentado pela Companhia Teatro Oficina Uzyna Uzona, tem apresentação única. A encenação tem a marca do diretor José Celso Martinez Corrêa, já falecido, numa versão potente e atualíssima, com a incorporação de temas e personagens que contracenam com a vida no Brasil de 2022. Às 21h30. Ingresso a 12,50 (R$ 75).

O Espaço Chapitô dá sequência ao festival de teatro brasileiro. Em cartaz, a peça Nosso Lugar, com os atores Sara Bentes e Kiko do Vale. A história gira em torno de uma cega que vê no amor uma forma de sair da vida sufocante em que vive. Em Alfama. Ingresso a 12 euros (R$ 72).

O tradicional restaurante Brasuca, no Bairro Alto, está oferecendo no cardápio, além de feijoada, a tradicional picanha brasileira. O local dispõe de quatro salas, que podem acomodar grupos. Todos os pratos são preparados na hora.

Sábado, 19 de outubro

A temporada da peça Fica Comigo Esta Noite, com Miguel Falabella e Marisa Orth, está chegando em sua reta final em Lisboa. Com texto de Flávio de Souza e direção de Bruno Guida, a obra trata do turbilhão de emoções que invadem uma viúva durante o velório do marido, que parte de forma inesperada. No Teatro Tivoli BBVA, até 3 de novembro.

Para os que apreciam a literatura, o programa pode ser o lançamento do livro Entrelinhas das Histórias de Mulheres Brasileiras em Portugal. Haverá uma roda de conversa com as 16 autoras. Na Casa do Brasil de Lisboa, a partir das 18h.

O Sambalfama abre as portas para a tradicional feijoada da Tia de Lisboa, a partir das 18h. A comilança será acompanhada de uma roda de samba. O ingresso custa 10 euros (R$ 60). Rua de São Pedro, 20, Alfama.

Quem estiver a fim de dar um tempo de carnes, o Legumi Sushi Vegan pode ser uma boa opção. Todos os pratos são preparados à base de frutas e legumes. Rua Vicente Borga, 75, Alcântara.

Se o programa da noite for por Almada, a dica pode ser o Petisco da Lata, onde sempre rola música de bom gosto, com artistas de vários estilos. Rua da Judiaria, 22A

Domingo, 20 de outubro

Desta vez, a apresentação de Esperando Godot está marcada para o Centro de Artes de Águeda. A obra de Samuel Beckett foi atualizada para o Brasil de 2022, que viveu a disputa eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Às 21h30, no auditório M/14. Ingresso a 7,50 euros (R$ 45).

Prestes a celebrar o 95º aniversário, Fernanda Montenegro, nome maior da teledramaturgia brasileira, ganha uma série especial intitulada Tributo, que será exibido às 22h50, no canal Globo. "Fazemos parte da história cultural da televisão brasileira. Comecei em dezembro de 1950, na TV Tupi. Havia um grande elenco, todos muito jovens, e hoje estamos à beira dos 100 anos. As nossas biografias são muito bonitas, porque são biografias de resistência", diz a atriz.

Aqueles que desejam reviver o clima dos bons tempos dos concursos de beleza, o Cassino do Estoril sedia o Miss Brasil Europa. Dezoito candidatas disputam o sonho de reinar por um ano, com contratos no mundo da moda. A partir das 21h.

A diversão continua

Na segunda-feira, 21 de Outubro, estreia o novo espetáculo de Luana Piovani, Cantos da Lua, em que a artista comemora 35 anos de carreira. A atriz convida o público a dividir o palco com ela, numa mistura de teatro, música, leveza, sofisticação e bom humor. No Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa. Ingresso a 30 euros (R$ 180).