Israel diz que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, pode ter sido morto em Gaza

Israel vai analisar ADN do corpo de Sinwar. O líder do Hamas esteve preso vinte e dois anos.

As Forças de Defesa de Israel (na sigla em Inglês) adiantaram, na quinta-feira, que estavam a verificar a possibilidade de ter matado o líder do Hamas, Yahya Sinwar, na sequência de uma operação na Faixa de Gaza que, segundo o exército, tinha como alvo três militantes do grupo islamista.

“Nesta fase, a identidade dos terroristas não pode ser confirmada”, declarou em comunicado. O exército salienta que não havia reféns na zona onde os homens foram mortos. Havia informações de que Sinwar se tinha escondido entre os reféns, utilizando-os como escudos humanos, dizem ainda as IDF.

O Canal 12 informa que as tropas abriram fogo contra um grupo de terroristas no rés do chão de um edifício. Quando entraram no edifício, aperceberam-se de que um dos terroristas mortos “era muito parecido” com Sinwar. Por seu lado, a Radio Kan adianta que operação que pode ter levado à morte de Sinwar foi um acaso e que não havia qualquer informação que indicasse que o homem de 62 anos estaria naquele lugar.

Yossi Melman, especialista em segurança, escreve no X, que "as autoridades israelitas acreditam que há uma grande probabilidade de o líder do Hamas, Sinwar, ter sido morto em Gaza pelas IDF. O corpo foi levado para um laboratório para comparar amostras de ADN recolhidas quando esteve numa prisão israelita entre 1988 e 2011". De acordo com informações avançadas pelo Canal 12, uma confirmação definitiva da morte de Sinwar ainda levará a algumas horas.

Várias fugas

Segundo escreve o jornal The New York Times, Sinwar já foi dado como morto anteriormente, depois de ataques levados a cabo por Israel, mas deois tal não se veio a confirmar. No final de Janeiro, diz o jornal norte-americano, as autoridades israelitas e americanas pensaram que estavam prestes a capturar o líder do Hamas, quando soldados israelitas entraram num complexo de túneis no sul de Gaza, onde pensavam que ele estava escondido, de acordo com as autoridades americanas e israelitas. Mas Sinwar tinha saído do bunker na cidade de Khan Younis apenas alguns dias antes.

Em Agosto, as IDF, que descobriram os corpos de seis reféns num túnel sob Rafah, no sul de Gaza, encontraram sinais da presença anterior de Sinwar na área, segundo Yoav Gallant, o ministro da defesa israelita.

Yahya Sinwar, que esteve preso vinte e dois anos, depois de condenado a quatro penas de prisão perpétua por Israel, foi um dos principais arquitectos do ataque do Hamas a Israel no dia 7 de Outubro de 2023 e assumiu a liderança do grupo islamista depois da morte de Ismael Haniyeh, em Teerão, num ataque levado a cabo por Israel.