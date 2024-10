Ministro dos Negócios Estrangeiros faz anúncio oficial da morte de Sinwar. Será que o desaparecimento do líder do Hamas vai levar a negociações para um cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns?

O objectivo de matar Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza que entretanto foi elevado a líder geral do movimento, estava definido por Israel logo após os ataques do Hamas de 7 de Outubro – Sinwar era considerado o principal arquitecto do plano. A sua morte, anunciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, é a maior vitória de uma campanha militar marcada por uma enorme mortandade e poucos sucessos.