Este museu guarda a maior colecção privada nacional dedicada à história da medicina

O Skope – Museu de Medicina e Saúde abre ao público no próximo dia 23. Além do passado, também olha para o futuro da medicina e para a prevenção da doença.

Fruto da sua paixão pela medicina, o aveirense Hermes de Oliveira Castanhas (1932-2015) foi coleccionando, ao longo da sua vida, inúmeros instrumentos e utensílios médicos. Conseguiu juntar, em feiras e junto de amigos, mais de 1800 objectos, de diferentes épocas e origens, que ajudam a contar a história da medicina. É todo esse acervo que está agora ao alcance do público no Skope – Museu de Medicina e Saúde, que acaba de ser inaugurado em Aveiro, na freguesia de Aradas, fruto da iniciativa da família do ginecologista obstetra. Mais do que olhar para o passado, este novo equipamento também olha para o futuro.