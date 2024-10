“Os miúdos já não deviam estar aqui”: mães desesperam com “mau estado” da Escola Básica Nuno Gonçalves, em Lisboa

A preocupação de Andreia Baleiras com as condições da Escola Básica Nuno Gonçalves dura desde que o seu filho começou a frequentar este estabelecimento de ensino, no quinto ano. Entretanto, já está no oitavo ano e essa inquietação, além de continuar, intensifica-se. “Há janelas velhas que deixam passar o frio”, começa por enumerar. “A casa de banho dos rapazes tem sanitas partidas e torneiras que não funcionam.” A enumeração poderia continuar, mas diz que há algo que ainda a preocupa mais: os problemas estruturais dos edifícios, que não são tão visíveis.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt