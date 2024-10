Incêndio em hotel devoluto do Porto provoca um ferido grave

Um incêndio num hotel devoluto no centro do Porto causou esta quinta-feira um ferido grave. O homem, que terá cerca de 40 anos, foi transportado para o hospital de São João com queimaduras graves e os Sapadores do Porto estão a verificar se existem mais vítimas no interior do edifício com a ajuda de cães, disse fonte dos bombeiros ao PÚBLICO.

O alerta para um incêndio habitacional num posto de transformação do antigo Hotel Nave, na Avenida Fernão Magalhães, foi dado por volta das 13h30.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais dos bombeiros sapadores, apoiados por 4 viaturas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), a PSP e ainda a Polícia Municipal.