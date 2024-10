Caça francês aterra de emergência no aeroporto do Porto devido a avaria

Avaria e fumo no cockpit obrigou um caça Eurofighter francês com duas pessoas a bordo a aterrar no Porto. Alerta foi dado às 9h37 e o avião aterrou às 10h10. Quase 20 operacionais continuam no local.

Um avião militar francês fez esta quinta-feira, 16 de Outubro, uma aterragem de emergência, em segurança, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, devido a uma avaria a bordo, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional do Porto, o alerta foi dado cerca das 9h37, tendo o caça Eurofighter francês, com quatro horas de combustível e dois ocupantes, aterrado em segurança cerca das 10h10.

Na sequência do alerta de avaria e fumo no cockpit, “foi accionado o nível de alerta 2 (amarelo) até à aterragem em segurança”. De prontidão estavam 13 corporações de bombeiros da região, no total de 40 operacionais e 15 veículos, acrescentou a fonte.

A aterragem de emergência consta na lista de ocorrências no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil como sendo um acidente aéreo. Às 11h15, a ocorrência continuava a concentrar os esforços de 18 elementos da Protecção Civil apoiados por oito veículos. No entanto, o caso já estava "em conclusão", ou seja, a ocorrência já tinha sido dado como "extinta" e em mera "observação" pelos operacionais.