A importância da licença materna de seis meses e o papel das empresas na promoção do aleitamento materno

Além da mãe, o papel do pai é igualmente importante. O envolvimento do pai em actividades como trocar fraldas, acalmar o bebé e apoiar a mãe durante a amamentação, fortalece o vínculo familiar.

Nos primeiros meses de vida, o leite materno é mais do que um alimento; é um factor decisivo para a saúde e o desenvolvimento do bebé. Rico em nutrientes essenciais e anticorpos, o leite materno protege contra infecções, fortalece o sistema imunológico (que se completa em torno dos 6/7 anos) e promove o desenvolvimento cognitivo, conforme apontado no artigo "A Importância Vital do Aleitamento Materno", publicado em Setembro. Além disso, o contacto próximo entre a mãe e o bebé durante a amamentação favorece o desenvolvimento emocional, criando laços profundos que moldam o bem-estar psicológico da criança.