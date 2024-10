As mães têm muito mais facilidade em culpar-se do que em aceitar que acertam muitas e muitas vezes. Neste episódio, a mãe/ filha provoca a avó/mãe, pedindo-lhe que diga cinco coisas que fez bem. E presta-se a enumerar as suas próprias coroas de glória. Oiça a nossa Birra e conte-nos as suas vitórias.

