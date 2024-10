Harry e Meghan terão comprado casa em Portugal, diz imprensa britânica

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, terão comprado recentemente uma casa em Portugal, avança o Daily Mail. O objectivo é manter um pé na Europa tendo acesso aos vistos gold que permitem circular livremente no Espaço Schengen, algo que será especialmente útil para Meghan Markle que continua a ter apenas passaporte norte-americano.

De acordo com os tablóides britânicos, a nova casa dos Sussex deverá ser na zona da Comporta, onde ambos estiveram a passar férias em Setembro do ano passado. A princesa Eugenie, filha do príncipe André e prima de Harry, divide os dias entre Inglaterra e Portugal e tem casa no condomínio privado CostaTerra Golf & Ocean Club, onde o marido, Jack Brooksbank, trabalha na área das vendas e marketing.

Não está, contudo, confirmado se Harry e Meghan terão comprado casa na mesma propriedade. Portugal passa, assim, a ser a única residência do filho de Carlos III na Europa, depois de, no ano passado, o rei lhes ter sido pedido para entregarem Frogmore Cottage, a sua residência em Windsor.

O visto gold é destinado a estrangeiros que não têm cidadania europeia. Depois de um investimento prévio, é concedida a autorização de residência a esses cidadãos. Em 2023, o programa foi alterado por conta da crise na habitação em Portugal, mas mantém-se para investimentos em fundos de capitais ou em empresas portuguesas, em sectores como a tecnologia, agricultura ou cuidados de saúde, no mínimo de 500 mil euros.

Não se sabe se será essa a estratégia de Meghan e Harry. A duquesa de Sussex chegou a fazer um pedido de cidadania britânica em 2017, mas desistiu do processo em Março de 2020, quando o casal abandonou definitivamente os deveres reais, para se mudar para os EUA. Actualmente, vivem em Montecito, na Califórnia, numa mansão que custou perto de 15 milhões de dólares (cerca de 13,5 milhões de euros), de acordo com o The Telegraph, com sete quartos, 13 casas de banho, biblioteca, cinema, ginásio, piscina e uma quinta, onde criam galinhas.

A residência do príncipe Harry nos EUA tem também gerado polémica, depois de o grupo conservador Heritage Foundation ter questionado se o britânico teria mentido no formulário a propósito do consumo de drogas ou se teria beneficiado de privilégios indevidos. No entanto, o tribunal decidiu que “o público não tem um forte interesse na divulgação dos registos de imigração do duque”, determinando assim que a informação permaneça confidencial.

Para já, os representantes do casal não comentaram a notícia do investimento em Portugal. Harry e Meghan, que se casaram em Maio de 2018, têm dois filhos: Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3.

Nos últimos anos, os Sussex têm estado afastados da família real, na sequência de várias polémicas ligadas à entrevista com Oprah, em 2021, ao documentário da Netflix ou ao livro de memórias de Harry, Na Sombra, onde apontava o dedo não só ao pai, como ao irmão, William.