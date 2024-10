Os gurus da produtividade estão a prejudicar a nossa saúde mental? #ComoAssim

Neste episódio de #ComoAssim, mergulhamos no lado negro da obsessão com a produtividade nas redes sociais.

O mundo dos conselhos de produtividade nas redes sociais tenta responder a um problema real da nossa sociedade: vivemos num ambiente cada vez mais competitivo e frenético. Queremos fazer mais e melhor, progredir na carreira mais rapidamente, começar aquele projecto com que sempre sonhámos.

Mas, às vezes, encaixar tudo o que queremos fazer em 24 horas é um desafio. Há os imprevistos, o cansaço, a terrível preguiça e a procrastinação.

Os gurus da produtividade prometem ajudar-nos a resolver tudo isso. Para trazer finalmente organização às nossas vidas. Para optimizá-las, com ferramentas e rotinas "super-humanas".

Mas há um lado perverso em tudo isto, que pode ser perigoso para a nossa saúde mental. São os próprios gurus da produtividade a admiti-lo.

Neste episódio de #ComoAssim, ouvimos a youtuber Mariana Vieira, uma portuguesa bem conhecida no ecossistema internacional da produtividade no YouTube, que tem aprendido muito, à custa da própria saúde mental.

Ouvimos também o que a psicologia e a sociologia nos dizem sobre a distância entre a produtividade e o burnout, com a psicóloga Tânia Gaspar, coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, e a socióloga Ana Paula Marques, investigadora da Universidade do Minho.

Siga o podcast #ComoAssim e receba cada episódio todas as quintas-feiras às 16h no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.