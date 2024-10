Idanha-a-Nova conta tudo: vila anima-se com 1.º Festival Internacional de Contos

Idanha-a-Nova recebe, entre os dias 25 e 27, o primeiro Festival Internacional de Contos, no Teatro Estúdio de São Veiga, iniciativa promovida pelo grupo Ajidanha.

"Contos na Oliveira" tem no cartaz intérpretes de três países e visa, além dos espectáculos, também a formação.

O presidente do grupo de teatro Ajidanha, Rui Pinheiro, explicou, em declarações à agência Lusa, que a ideia nasceu na sequência da colaboração com Fábio Supérbi, que encenou a última produção da companhia.

"Ele é contador de contos e, durante o processo, fomos conversando sobre esta temática", frisou o também director artístico do festival, que aliou a essa circunstância o espaço exterior da sede ter sido arranjado e os responsáveis da Ajidanha terem entendido que "o local tinha potencial para mais iniciativas".

O evento tem início no dia 25 com uma formação orientada por Fábio Supérbi, marionetista e contador de histórias, das 17h30 às 21h30.

No dia 26, para as 18h, está agendado o espectáculo com a italiana Antonela Giraldi, especializada em expressão dramática e narração oral.

À noite, a partir das 21h30, sobe ao palco o actor e contador de histórias cabo-verdiano Adriano Reis.

O encerramento é protagonizado pelo brasileiro Fábio Supérbi, às 18h de dia 27.

Foto dr

Rui Pinheiro acrescentou que o nome do festival se deveu à árvore no exterior do Teatro Estúdio São Veiga, que serviu de palco para o concerto da pianista Maria João Pires para assinalar os 25 anos da companhia do distrito de Castelo Branco.

"O nome de "Contos na oliveira" surge na sequência da bonita oliveira que temos no espaço exterior do Teatro Estúdio São Veiga, e que serviu de base para o primeiro cartaz deste festival, que esperamos que se repita por muitos anos, e que vá aumentando e melhorando, como fizemos também com o nosso festival de teatro anual", sublinhou o presidente da companhia.

Os espectáculos são de entrada livre e para participar na formação as inscrições devem ser feitas até dia 20 (ajidanha@gmail.com / 938 983 960).