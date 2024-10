O saber ao serviço dos vinhos Monsaraz

A história da CARMIM é já longa. Com mais de meio-século de existência, a Cooperativa fundada em 1971 tem sabido combinar o melhor da tradição com o apoio da tecnologia para produzir algumas das mais importantes referências dos vinhos nacionais.

Sediada em Reguengos de Monsaraz, produz vinhos a partir da melhor matéria-prima oriunda dos mais de 3 mil hectares da vinha dos seus associados. O resultado são vinhos merecedores de numerosas distinções - que têm hoje mais de 600 prémios conquistados, nacional e internacionalmente.

Entre esses vinhos encontram-se os Monsaraz, que reflectem a aposta na inovação e nos conhecimentos vitícola e enológico apoiados pela tecnologia. A linha Monsaraz é o resultado do encontro entre o saber instituído pela tradição e a aplicação do know how que a tecnologia permite. Assim, os Monsaraz representam a modernidade, o dinamismo e a inovação a partir das suas vinhas plantadas segundo os melhores estudos de solos, clima e castas. Da vinha até à adega, todo o processo é conduzido pelo conhecimento científico.

Os blends e os varietais Monsaraz resultam de diferentes abordagens técnicas e científicas às mais de 30 castas disponíveis nas vinhas dos associados da cooperativa. O objectivo, embora ambicioso, é simples: tirar o melhor partido de cada uma dessas castas, entre as quais se encontram variedades portuguesas e internacionais, cada uma delas dotada das condições ideais de solo, exposição solar e rega. Assim, todas as castas estão perfeitamente adaptadas ao território. O perfil dos vinhos Monsaraz destaca-se por privilegiar a exuberância e a doçura da fruta, os taninos maduros e doces - de onde resulta o “tom guloso” - e a facilidade da prova.

Entre as novidades mais recentes da linha Monsaraz, destacam-se os mono varietais Syrah, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, e mantém-se o clássico Alicante Bouschet.

Monsaraz Syrah Tinto 2022 (DOC Alentejo)

Das castas estrangeiras dos Monsaraz, a Syrah foi a que melhor se adaptou ao solo português e alentejano. Esta adaptabilidade permitiu desenvolver um processo de vinificação consistente. Como resultado, temos um vinho de aspecto cristalino, cor granada profunda e aroma a fruta preta madura, com notas balsâmicas e especiarias. É um vinho complexo, estruturado e intenso, com final persistente.

A linha Monsaraz apresenta os vinhos Syrah, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, e Alicante Bouschet.

Monsaraz Petit Verdot Tinto 2022

Pela sua origem bordalesa, o Monsaraz Petit Verdot apresenta-se cristalino e com uma cor granada profunda. Sobressaem os aromas a fruta silvestre integrada com notas mentoladas e algumas especiarias. Complexo, estruturado e intenso, revela um final persistente.

Monsaraz Sauvignon Blanc Branco 2023

O Monsaraz Sauvignon Blanc Branco é um vinho que apresenta um aspecto cristalino de cor citrina com tons esverdeados. Predominam os aromas a frutos tropicais, como maracujá e manga, e notas cítricas integradas com notas herbáceas. Intenso e elegante num conjunto fresco e harmonioso com final persistente.

Monsaraz Alicante Bouschet Tinto 2021 (DOC Alentejo)

A casta Alicante Bouschet está no Alentejo desde o século XIX e é uma das raras castas tintureiras do mundo. Em Reguengos de Monsaraz encontrou o clima e as condições ideias para se desenvolver: um clima quente e seco que permite ao vinho destacar-se na cor, nos taninos e na acidez.

Este vinho é, assim, de cor vermelho violeta profundo, e apresenta aromas de ameixa e cereja preta com notas de especiarias. Robusto, estruturado e intenso, com boa acidez e final persistente.

Este vinho é, assim, de cor vermelho violeta profundo, e apresenta aromas de ameixa e cereja preta com notas de especiarias. Robusto, estruturado e intenso, com boa acidez e final persistente.