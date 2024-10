O papel fundamental das sinergias na jornada para a descarbonização

É no trabalho que desenvolve junto dos seus parceiros que a Veolia concretiza a sua missão de gestão eficiente de recursos e, consequentemente, contribui de forma activa para o processo de descarbonização. O Super Bock Group (SBG) é um desses parceiros. Há treze anos que trabalham lado a lado na implementação de soluções mais sustentáveis, ao encontro das metas definidas pela empresa e do cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Parcerias sustentáveis

Rui Borges trabalha na Veolia na área de energia. Trabalha de perto com os clientes industriais no que respeita à produção de energia e o SBG é um parceiro de longa data. Na descarbonização das operações, a Veolia começou por alterar o sistema de produção térmica. Substituíram, por exemplo, as caldeiras antigas por outras mais eficientes, a gás natural e a biogás. “Substituímos o fuel óleo, um combustível altamente potente e com índice de emissão de CO2 muito elevado”, explica Rui Borges. O biogás introduzido como combustível nas caldeiras é produzido através da transformação das lamas da ETAR. “Aproveitamos o biogás produzido no processo de digestão anaeróbica”, o que significa, esclarece, que “tratamos e utilizamos [essa matéria] para reduzir o consumo de gás natural”. André Pinto, gestor de manutenção e utilidades do SBG, tem esses números presentes: actualmente, “cerca de 20% do gás consumido na nossa fábrica é biogás."

Também a instalação de painéis fotovoltaicos, em 2023, faz parte do plano de transição energética da fábrica: nesta primeira fase, os painéis têm uma capacidade de produção de cerca de 1.400 Megawatts (MW) por ano. A meta é ampliar para 6.400 MW até 2025/2026, “representando cerca de 5% do consumo de energia eléctrica”, explica André Pinto. No futuro, o objectivo é a produção fotovoltaica representar entre 15 e 20% da produção energética.

A gestão dos recursos hídricos é outra das áreas estratégicas. Numa fábrica que produz cerveja, a água é uma matéria-prima essencial. “Neste momento, recuperamos a água que é resultante dos nossos processos industriais”, explica o porta-voz das operações do SBG. Depois de tratada, é novamente inserida no circuito da água e o objectivo, partilha, é “a duplicação desta recuperação”.

De várias formas, a parceria da Veolia com o SBG trabalha a optimização e a redução do consumo energético, com indicadores de performance diários que permitem monitorizar e melhorar o desempenho das operações.

“Honrar o passado em nome do futuro”

Um manifesto que visa “satisfazer a sede de um futuro mais autêntico” - só podia ser da Super Bock. O grupo tem um compromisso claro com a sustentabilidade e cujos objectivos se podem resumir a zero desperdício e neutralidade carbónica. A forma como o operacionalizam é resultado, também, das sinergias que mantêm com parceiros como a Veolia. O lema? “Honrar o passado em nome do futuro”. Um futuro mais sustentável.

Temos como objectivo cumprir o caminho para a neutralidade carbónica até 2030. Mariana Machado, técnica superior de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade no Super Bock Group

Mariana Machado é técnica superior de comunicação, relações institucionais e sustentabilidade no Super Bock Group. Quando fala, percebe-se que a cultura da empresa tem na sustentabilidade um dos seus pilares. “Mais pessoas e comunidade, mais consumo responsável, menos água e menos carbono” são as principais áreas de intervenção, esclarece, sendo que na última bandeira o grupo tem como foco atingir a meta da neutralidade carbónica até 2030, no scope 1 e 2. “Temos como objectivo cumprir o caminho para a neutralidade carbónica até 2030” em todas as unidades industriais, assegura. Têm investido na promoção da circularidade das embalagens através de acções de sensibilização, quer para a utilização de embalagens retornáveis, quer para a reciclagem de embalagens de uso único. A impactar directamente a comunidade, a disponibilização do excedente da produção dos painéis fotovoltaicos é um bom exemplo. No ambicioso roteiro para a descarbonização do SBG, parceiros com a Veolia são fundamentais.

Seja com o SBG ou com outros parceiros, é essencial que os valores dos clientes estejam alinhados com os princípios da Veolia, para que todos os processos desenvolvidos em conjunto contribuam, efectivamente, para a transição energética e para a descarbonização.