Apesar do corte nos juros, BCE antecipa subida da inflação para já e alerta para as tensões mundiais

Embora tenha reduzido as taxas de juro de referência pelo segundo mês consecutivo perante os sinais positivos de abrandamento da inflação, o Banco Central Europeu (BCE) antecipa uma subida do índice de preços na zona euro nos próximos meses e alerta que as incertezas que pairam sobre as perspectivas económicas mundiais podem condicionar o próprio “processo desinflacionista”. Os avisos foram deixados pela presidente da instituição, Christine Lagarde, poucos minutos depois de o próprio banco central da moeda única confirmar a descida das chamadas taxas directoras, que influenciam a trajectória dos custos de financiamento dos particulares e empresas na zona euro.

