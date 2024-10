Agência alvo de ciberataque faz ajuste directo “urgente” para “evitar novo ataque”

Contrato de quase 193 mil euros com a Claranet II Solutions é justificado pela Agência para a Modernização Administrativa com necessidade intervir face à “vulnerabilidade actual dos sistemas”.

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) contratou a Claranet II Solutions, por quase 193 mil euros, para lidar com o ciberataque que sofreu há precisamente uma semana, a 10 de Outubro, e que impediu o acesso a diversas plataformas e serviços digitais do Estado, com repercussões em serviços públicos, como as lojas do cidadão e conservatórias, e serviços privados como a banca.