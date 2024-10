Sporting vence líder da Bundesliga e segue em grande na Champions

O Sporting continua a brilhar na Liga dos Campeões de andebol. Nesta quinta-feira, num Pavilhão João Rocha, em Lisboa, praticamente cheio, os sportinguistas receberam os alemães do Fuchse Berlim e derrotaram os actuais líderes da Liga alemã por 35-33, num jogo a contar para a quinta jornada de uma competição em que os “leões” somam quatro vitórias e um empate, sendo a primeira equipa portuguesa a pontuar em cinco jogos seguidos da Champions.

Com mais uma exibição de grande nível, algo que tem sido habitual nesta edição da prova, a equipa de Ricardo Costa voltou a derrubar o gigante germânico, algo que já tinha feito, por duas vezes, na época passada, ultrapassando da melhor forma a “escorregadela” sofrida há uma semana, quando cedeu os primeiros pontos no Grupo A, frente ao Eurofarm Pelister, na Macedónia do Norte (24-24).

A partida foi muito equilibrada desde o início, embora os “leões” tivessem estado mais tempo na frente do marcador durante a primeira metade.

O campeão nacional chegou a ter uma diferença de três golos (5-2) nos minutos iniciais, naquela que foi a maior vantagem que atingiu nos primeiros trinta minutos, período em que Marsenic foi expulso por agressão, à passagem do minuto 15.

Os alemães não se deixaram afectar pelo sucedido e conseguiram reagir, embora o descanso tivesse chegado com o Sporting a liderar o marcador por dois golos (21-19). Durante esta fase, Martim Costa foi o homem em destaque, tendo apontado cinco golos.

Na segunda parte, o actual líder da Bundesliga, que deixou na Alemanha algumas das suas estrelas, como Mathias Gidsel e o guarda-redes Dejan Milosavljev, entrou melhor e conseguiu a reviravolta (23-25). Mas o Sporting reagiu bem e ganhou quatro golos de vantagem (30-26).

O Fusche Berlim não baixou os braços e foi capaz de repor a igualdade a 32-32. Só que no último minuto, o Sporting conseguiu evitar um provável empate, já que a 10 segundos do final Nils Lichtlein, um dos melhores em campo, escorregou e perdeu a bola, oferecendo-a a Martim Costa que fez golo e fixou o resultado final em 35-33.

O internacional português, juntamente com Orri Thorkelsson, ambos com oito golos, foram os melhores marcadores da equipa de Ricardo Costa.

No final da partida, o técnico “leonino” não escondeu a sua satisfação. “Foi realmente um jogo muito difícil para as duas equipas. Julgo que podia ter caído para qualquer um dos lados", começou por dizer Costa.

"A nossa equipa é muito ambiciosa e a nossa ideia na Liga dos Campeões não era só jogar, mas competir e lutar cada jogo pela vitória. Temo-lo feito de uma forma brilhante e este trajecto tem muito que ver com a nossa forma humilde de estar em campo, respeitando cada adversário e tendo a audácia necessária para ganhar qualquer jogo", acrescentou o treinador.

Ricardo Costa desvalorizou ainda a ausência de Mathias Gidsel, melhor marcador da formação germânica: "Se não fizemos um jogo tão bom não foi por ele não jogar. Estávamos a contar com ele na preparação e nas últimas duas vezes ele jogou e nós tivemos sucesso", referiu.

Com este triunfo, os “leões” mantêm-se como líderes isolados do Grupo A ao fim de cinco jornadas, com mais um ponto do que os húngaros do Veszprém e que os franceses do Paris Saint-Germain. Na próxima jornada, a 23 de Outubro, o Sporting visita o terreno dos romenos do Dínamo Bucareste.