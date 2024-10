Luís Filipe Vieira e o caso dos emails: “Benfiquistas podem dormir descansados”

Ex-dirigente considera que este não é o momento para comentar directamente as acusações de que é alvo no âmbito deste processo.

Luís Filipe Vieira reagiu nesta quinta-feira às acusações formuladas pelo Ministério Público no âmbito do caso dos emails. O ex-presidente do Benfica assegura aos sócios e adeptos do clube que não há motivos para preocupação e que a equipa de futebol deverá concentrar-se exclusivamente em competir.

"Os benfiquistas podem dormir descansados, pois as acusações não têm qualquer fundamento. Que o treinador e os jogadores continuem focados para ganhar no campo", afirmou o antigo dirigente, em declarações à TVI/CNN Portugal, considerando que "não é tempo para comentar directamente as acusações".

Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, vai a julgamento por ter alegadamente falsificado negócios e outras operações com o objectivo de retirar dinheiro dos cofres do clube. O antigo dirigente é acusado de um crime de corrupção activa e um de fraude fiscal qualificada, a mesma acusação que abrange a Benfica SAD.

Em comunicado, o Benfica fez saber que irá analisar em detalhe a acusação com os advogados, mas garante que se irá defender "de todas as acusações infundadas".