Fernando Gomes deixa em aberto candidatura à presidência do Comité Olímpico

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, não exclui o cenário de uma eventual candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP).

"Se fui desafiado, se calhar é uma expressão forte, fui sondado no sentido de se estaria disponível [par a uma candidatura à presidência do COP]. Sinceramente, neste período, não tive ainda tempo disponível, porque a grande preocupação é terminar aquilo que são os dois ou três pilares do nosso mandato", explicou o dirigente, nesta quinta-feira, em Viseu.

O presidente da FPF respondia à questão sobre se gostaria de ser presidente do COP no decorrer de uma entrevista realizada durante o segundo congresso internacional S4 (Safety, Security, Service at Sports Events, organizado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

"Nem excluo, nem incluo [a candidatura à presidência do COP]. Neste momento, estou num período de desenvolvimento das acções finais enquanto presidente da federação. Essas eleições do COP são em Março e ainda teremos algum tempo para reflectir", admitiu.

Entre os processos que tem em mãos, está a candidatura de Portugal ao Mundial2030 de futebol, que está em avaliação e cuja decisão final será conhecida a 11 de Dezembro. Depois, mesmo sem se pronunciar directamente sobre a possibilidade, não descartou o cenário de avançar para o COP.

"Acima de tudo, é uma avaliação. Se, efectivamente, com a minha acção eu posso, com o meu saber e o meu conhecimento, aportar algo positivo às organizações onde estiver inserido", afirmou Fernando Gomes, que integra o comité executivo da FIFA e tem igualmente assento nas reuniões do comité executivo da UEFA.