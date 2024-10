Sexta na TV: entre Duas Pessoas a Fazer Televisão e The Office à australiana

Também é dia de dar com O Urso do Pó Branco, Um Anjo à Minha Mesa, Shot Caller - Sobreviver a Todo o Custo, Vingadores de lego e Rivais na televisão.

CINEMA

O Urso do Pó Branco

TVCine Top, 21h30

O título é para levar à letra. O filme ficciona, numa mistura de terror e comédia, as eventuais acções de um urso-negro antes da overdose que lhe há-de provocar a morte, em resultado da ingestão de uma enorme quantidade de cocaína descartada por narcotraficantes. Famílias em passeio pela floresta, traficantes da pior espécie e agentes da autoridade vêem os seus caminhos cruzar-se com o do animal que, intoxicado pela droga, exibe níveis de força, agilidade e agressividade exponenciados ao limite.

Produzido, realizado e escrito por Elizabeth Banks, segundo um argumento de Jimmy Warden, O Urso do Pó Branco conta com interpretações de Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra, Margo Martindale e ainda Ray Liotta, numa das suas últimas aparições em cinema.

Um Anjo à Minha Mesa

RTP2, 22h55

Depois da sua revelação como realizadora com Sweetie e antes da consagração mundial com O Piano, a realizadora Jane Campion confirmou o seu talento com este filme adaptado da obra autobiográfica de Janet Frame, uma das escritoras mais famosas da Nova Zelândia. Esboça o seu retrato físico e psicológico numa viagem pelos infortúnios da sua vida, captando o mundo interior de Frame e mostrando com uma extraordinária beleza a determinação e a coragem da escritora na luta pela afirmação da sua sanidade mental. Um Anjo à Minha Mesa recebeu, em 1990, o Prémio Especial do Júri do Festival de Cinema de Veneza.

Shot Caller - Sobreviver a Todo o Custo

AMC, 00h20

Jacob tinha tudo: uma família adorável, uma boa casa e uma carreira de sucesso como corretor na bolsa. Mas tudo muda numa única noite: envolve-se num acidente de viação fatal, é acusado de homicídio involuntário e é encarcerado numa prisão de segurança máxima. É o início de uma metamorfose violenta que o vai converter num recluso agressivo e temido. E nem a saída do cárcere vai pôr fim ao pesadelo. Protagonizado por Nikolaj Coster-Waldau, o filme é escrito e dirigido por Ric Roman Waugh.

SÉRIES

The Office Australia

Prime Video, streaming

The Office, o mockumentary laboral que está entre as sitcoms mais citadas como favorita por humoristas, nasceu na televisão britânica pelas mãos de Ricky Gervais e Stephen Merchant, teve uma irmã norte-americana desenvolvida por Greg Daniels e multiplicou-se em derivações adaptadas a vários países. A partir de hoje, ganha uma versão australiana – a primeira com uma protagonista feminina. A ponta-de-lança do elenco é a comediante Felicity Ward.

Rivais

Disney+, streaming

Estreia. O romance homónimo de Jilly Cooper, publicado em 1988 na esteira da série Rutshire Chronicles, transforma-se numa minissérie televisiva de oito episódios que tem como cenário, precisamente, o meio televisivo. Estamos na Grã-Bretanha de meados dessa década, em bastidores onde a competição e a ambição (e, já agora, a tensão sexual) são de cortar à faca. David Tennant, Aidan Turner, Emily Atack e Alex Hassell fazem parte do elenco.

TALK SHOW

Duas Pessoas a Fazer Televisão

RTP3, 23h05

Depois dos podcasts Era Uma Vez Duas Pessoas e Duas Pessoas a Conversar, e da cumplicidade manifestada noutros projectos, como a peça O Misantropo, Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares lançam-se juntos a mais uma aventura, desta vez na televisão, sob a forma de uma mui informativa revisão da semana – resta saber qual. Certo é que, quando esta dupla se junta, a comédia mordaz vem à conversa. Neste caso, “inclui as notícias que ninguém dá, convidados, recomendações culturais e concursos lá para casa”, desvenda a RTP.

INFANTIL

Lego Vingadores Marvel: Missão Demolição

Disney+, streaming

Nova investida dos super-heróis da Marvel ao mundo das peças coloridas e dos bonecos amarelos. Desta vez, a acção começa quando um fã (e aspirante a herói) “liberta inadvertidamente um poderoso novo vilão que almeja livrar o mundo dos Vingadores”, revela a plataforma.