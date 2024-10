Rod Krieger apresenta ao vivo A assembleia extraordinária, criado e inspirado em Portugal

É o segundo álbum do cantor e compositor brasileiro Rod Krieger lançado em Portugal, onde ele viveu vários anos, e é o primeiro inspirado na realidade portuguesa. A Assembleia Extraordinária, é esse o título, chegou no início de Outubro às plataformas digitais e está agora a ser apresentado ao vivo. Começou dia 11 no Texas Clube de Leiria e este fim-de-semana andará pelas Caldas da Rainha (dia 18, às 21h30, no Centro Cultural, num concerto integrado no Festival Impulso) e pelo Porto (dia 19, no Socorro, 19h). Dia 25 estará em Lisboa, na Fábrica Braço de Prata, às 21h.

