Perdidos e fascinados no cérebro de Alexandre Estrela

O ruído endurecedor de hélices de helicópteros. O reflexo iridescente de uma lente sobre uma erva. Um tubo que, por instantes, não sabemos se é virtual ou real. A imagem de uma superfície de madeira que se apaga sob o efeito do calor. O estridente chilrear de aves que parece sair de uma fita em movimento. As imagens de um coelho e de um pato fundindo-se, transformando-se numa só: a de um (irrequieto) ser monstruoso. É com estas situações – entre outras – que se constrói a exposição A Natureza Aborrece o Monstro de Alexandre Estrela, montada na Culturgest de Lisboa, com a curadoria de Bruno Marchand, até 2 de Fevereiro.

