Domingos Tavares lê a cidade do Porto “como uma obra de arte”

O arquitecto, investigador e professor conta “uma história urbana” do Porto no seu novo livro, Cidade de Pedra (edição Dafne). Lançamento é esta quinta-feira, no Cinema Passos Manuel.

Começa com a reconstituição duma povoação castreja do final da Idade do Bronze e termina com “a obra singular” do Terminal Intermodal da Campanhã, projecto do arquitecto Nuno Brandão Costa, inaugurado em 2022, e fotografias da “Casa dos 24” de Fernando Távora, que, no início deste século, repôs junto à Sé Catedral o edifício-símbolo da afirmação da burguesia portuense perante a Igreja. É o novo livro de Domingos Tavares, Cidade de Pedra (edição Dafne), que esta quinta-feira, às 21h30, tem lançamento no Cinema Passos Manuel.