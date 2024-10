Doclisboa 2024 quer ser “um espaço de conversa” aberto à comunidade

A partir desta quinta-feira e até dia 27, o 22.º festival de cinema de não-ficção de Lisboa regressa com nova direcção, a mexicana Paula Astorga, e vontade de falar com o público.

“Num festival não se está sozinho: pode-se abrir um espaço de conversa.” A frase resume o desejo que norteia a edição 2024 do Doclisboa, que hoje é inaugurada com Sempre, de Luciana Fina (Culturgest, 21h), filme estreado no último festival de Veneza, e se prolonga até ao próximo dia 27 (com sessões na Culturgest, Cinemateca Portuguesa, cinemas Ideal e São Jorge e Casa do Comum do Bairro Alto).