É voz de muitos esta magnífica odisseia pessoal de Nubya Garcia

Uma peça orquestral com pizzicato de violino, apoiado pela densidade de violoncelo e contrabaixo. Um tema dinamizado pelo voraz padrão rítmico do drum'n'bass, baterista Sam Jones em êxtase enquanto saxofone e piano eléctrico cruzam padrões melódicos entre si. O jazz espiritual do arranque, saxofone em ascensão até à dimensão onde plana a orquestração, e o jazz fortemente aromatizado a dub do final, tudo reverberação, instrumentos a flutuar elegantemente em ondulação caribenha. Se dissecarmos Odyssey e apresentarmos individualmente cada um dos elementos que o compõem, torna-se óbvia a diversidade que nele se concentra, perde-se certamente a visão de conjunto – e ela é aqui essencial.

