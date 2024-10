A criança melancólica no labirinto: Gueorgui Gospodinov e a Física da Tristeza

Vencedor do International Booker Prize 2023, com o romance Refúgio no Tempo – por cá traduzido no final do ano passado –, o búlgaro Gueorgui Gospodinov (n. 1968) é um dos mais fascinantes, imaginativos e ousados escritores europeus publicados nos últimos anos em Portugal. O seu modo de tratar o tempo narrativo, e os cenários (povoados por personagens excêntricas) de uma Europa Central que já só existe na memória, fazem por vezes lembrar os romances da polaca Olga Tokarczuk.

