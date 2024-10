Alguém explicou a Robert De Niro o que é o cinema português?

Quando terminar o seu passeio por Lisboa, onde veio abençoar o Tribeca Festival Lisboa, Robert De Niro deverá espreitar no Museum of Modern Art (MoMA) da sua cidade, Nova Iorque, o ciclo The Ongoing Revolution of Portuguese Cinema, que ali acabou de começar. Na variedade de protótipos que exibe, é uma ode à liberdade — até porque esses filmes foram/são criações de espíritos livres, não enfeudados, é essa a sua extraordinária história.

