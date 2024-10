Noventa investigadores do Estado mantêm-se há anos num limbo

Casos de trabalhadores dos laboratórios do Estado a exercer funções de investigadores ganham visibilidade, com a sua discussão no plenário da Assembleia da República por proposta de vários partidos.

Exercem as funções de investigadores nos laboratórios do Estado – há mais de 20 anos em pelo menos dois casos. No entanto, é como técnicos superiores, e não como investigadores, que o próprio Estado os emprega nos vários laboratórios sob a sua tutela directa, incumbidos de uma série de obrigações legais, incluindo a salvaguarda de pessoas e bens. Para reparar o que consideram como “injustiça” e “discriminação”, este grupo de cerca de 90 técnicos superiores doutorados tem movido esforços, conseguindo que a situação seja discutida esta quinta-feira, 17 de Outubro, no plenário na Assembleia da República.