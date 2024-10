Todos os cuidados são poucos contra os crimes na internet

Há cinco anos, o Centro Nacional de Cibersegurança lançou uma campanha para levar os portugueses a dominarem as regras básicas da prudência no mundo da internet. Hoje, talvez seja necessário voltar ao tema. Porque os crimes no espaço digital aumentaram. E porque os criminosos usam meios mais sofisticados.

Aplicação Navegante alvo de ataque informático. Serviços Partilhados da Saúde apresentam queixa-crime após ataque de cibercrime. Números de telefone portugueses e nome da Polícia Judiciária usados em nova burla. Segurança Social alerta para SMS fraudulentos sobre liquidação de dívida. Investigação e partilha ilegal de jornais com dois arguidos. PSP alerta para aumento de spoofing que pode culminar em burlas. Uma busca no site do PÚBLICO nos últimos três meses sobre falhas de segurança da internet em Portugal, dá como resultado esta realidade preocupante. Na última quinta-feira, notícia de um novo ataque: desta vez, vários serviços públicos ficaram inacessíveis e, passados estes dias, os especialistas da Agência para a Modernização Administrativa fazem o que podem para restabelecer a normalidade da situação.

O que podemos concluir deste acumular de situações que ameaçam os nossos dados, as relações com os serviços públicos, o nosso dinheiro ou, em última instância, a nossa liberdade e segurança?

No ano passado, o cibercrime aumentou 13%. As autoridades registaram 2512 crimes, mas é muito provável que muitas outras tenham escapado aos registos. No quotidiano dos portugueses, palavras como ransomware (pedidos de resgate por dados informáticos), phishing (tentativa de obter dados pessoais sensíveis através de email), smishing (phishing através de mensagens de texto), ou burlas online tornaram-se comuns. O que fazer então para evitar riscos destas novas formas de abuso, violência e roubo que o uso do inglês parece tornar mais inofensivas?

É esse o tema para a conversa com Pedro Veiga, um dos principais pioneiros da internet em Portugal, professor catedrático aposentado da Universidade de Lisboa, ex-gestor do Programa Sociedade da Informação, presidente da FCCN, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e investigador do INESC, entre outras funções.

