Pré-escolar gratuito este ano: “O descrédito é cada vez maior”

As semanas passam, o ano lectivo avança e a dúvida permanece: o anúncio do Governo de que as crianças que transitavam, este ano, da Creche Feliz para o pré-escolar teriam direito à frequência gratuita, fora do sistema público, continua por aplicar e nem a apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2025 esclareceu o que poderá acontecer. No sector social e privado, as dúvidas sobre a aplicação da medida neste ano lectivo são mais do que muitas e o silêncio do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) apresenta-se como incompreensível.

