Mesmo sem o antigo banqueiro em tribunal, o segundo dia do julgamento do processo sobre o colapso do Grupo Espírito Santo foi novamente centrado em Ricardo Salgado, o principal arguido do caso. Desta vez, o pomo da discórdia foi a reprodução do interrogatório que o antigo homem forte do Banco Espírito Santo prestou há mais de nove anos, em Julho de 2015, ainda no início do inquérito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt